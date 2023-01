1. Bezirksobleute beraten über die Zukunft der SVP

Gelingt es der SVP wieder, zu alter Stärke zurückzufinden? - Foto: © eg - Erika Gamper

2. Weihnachtsmärkte in Südtirol schließen

An Maria Empfängnis strömten besonders viele Besucher auf den Weihnachtsmarkt in Bozen. - Foto: © Kemenater Andreas

3. Überfall auf Tabaktrafik: Inhaberin bedroht und mehrere Blöcke Rubbellose gestohlen

Die Täter sind derzeit noch auf der Flucht. - Foto: © shutterstock

4. Fußball-Idol Gianluca Vialli ist tot

Gianluca Vialli starb mit nur 58 Jahren. - Foto: © ANSA / FACUNDO ARRIZABALAGA

5. 14-jähriges Mädchen in Deutschland und 20-Jähriger in Österreich getötet

Die Polizei ermittelt. - Foto: © APA / FLORIAN WIESER

Wie soll es in den kommenden Monaten weitergehen in der Partei? Darüber haben am Donnerstag die SVP-Bezirksleute mit Obmann Philipp Achammer beraten. Nicht dabei war, wie ursprünglich geplant, Landeshauptmann Arno Kompatscher. Konkret ging es um den Fahrplan für die Landtagswahlen. Am heutigen Freitag schließen in Südtirol die letzten Weihnachtsmärkte. Heuer gab es wieder so viele Besucher wie vor Corona. Allein in Bozen wurden rund 800.000 Besucher erfasst. 2 Personen haben am Donnerstag eine Tabaktrafik in Bozen überfallen und die Eigentümerin beschimpft, bedroht und zur Seite geschubst und einige Blöcke Rubbellose gestohlen. Die Täter sind derzeit noch auf der Flucht. Der italienische Fußball trauert um den früheren Nationalspieler Gianluca Vialli. Der ehemalige Stürmer starb am Freitag im Alter von 58 Jahren infolge einer Krebserkrankung. Als Spieler kickte Vialli unter anderem für Sampdoria Genua, Juventus Turin und den FC Chelsea. Am Freitag sind gleich 2 Jugendliche getötet worden. In Österreich erschoss ein Unteroffizier einen 20-jährigen Wachsoldaten. In Deutschland hingegen wurde ein 14-jähriges Mädchen getötet. Seine Mutter wurde verletzt eingeliefert.