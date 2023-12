1. Reinhold Messner: „Ich bin am Ende angelangt, das ist die Realität“

„Mir geht es gut, sehr gut.“, beruhigt Messner in einem Gespräch mit Reportern der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. (Archivbild) - Foto: © DLife/DF

2. Beängstigend: Riesiger Felssturz in den Gardasee

3. Rekord gelingt: Mit der Rodel von der Marmolata

Rolf Majcen startete zusammen mit 2 Zeugen seinen Rekordversuch auf der Punta Rocca auf 3265 Metern. Das Ziel lag auf 1450 Meter.

4. Champions League: Hammerlose für Serie-A-Klubs

Wer holt sich heuer den begehrten Henkelpott? - Foto: © APA/afp / FABRICE COFFRINI

5. Alta Badia: Odermatt auf den Spuren der ganz Großen

Marco Odermatt - Foto: © ANSA / LUCIANO SOLERO

Ein Beitrag auf Instagram, den Reinhold Messner veröffentlicht hat, hat eine besorgte Reaktion in der Fangemeinde des Bergsteigers ausgelöst. Auf Nachfragen von Reportern der italienischen Nachrichtenagentur Ansa erklärte Messner, es gehe ihm gut. Hohe, senkrechte Felswände prägen das Westufer im oberen Teil des Gardasees. Im Bereich von Campione in der Provinz Brescia ist es am Samstag zu einem riesigen Felssturz gekommen, verletzt wurde niemand. Das Video sorgt international für Schlagzeilen.Extremsportler Rolf Majcen hat es geschafft: Am Samstag hat er ein 12 Kilometer langes Teilstück auf der Marmolata mit der Rodel bewältigt und somit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Am Montag fand die Auslosung für die Champions-League-Achtelfinals statt. Bayern bekommt es mit einem italienischen Vertreter zu tun, während auf Inter ein brisantes Duell wartet. Für Marco Odermatt gehen einem langsam aber sicher die Superlative aus: Der Schweizer hat auch den zweiten Riesentorlauf in Alta Badia für sich entschieden – und das auf eindrucksvolle Art und Weise.