Am kältesten wird es in den höheren schneebedeckten Tälern mit Temperaturen zwischen minus 15 und minus 20 Grad. - Foto: © shutterstock

Die Überreste von Mokka-Kanne und Herdplatte: Was zu der Explosion geführt hat, ist noch nicht klar. - Foto: © FFW Neumarkt

Auf einigen Straßen Südtirols bildete sich in der Nacht Blitzeis. - Foto: © FFW Franzensfeste

Johannes Thingnes Bø war nicht nur am Schießstand eine Klasse für sich. - Foto: © APA/afp / MARCO BERTORELLO

Nach langen Diskussionen und harscher Kritik vonseiten der Opposition, ist Arno Kompatscher am Donnerstagnachmittag zum 3. Mal zum Landeshauptmann von Südtirol gewählt worden – mit 19 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen.Es wird extrem kalt: An diesem Samstag scheint im Warnlagebericht die zweithöchste Stufe Orange auf. Der Bevölkerungsschutz ruft dazu auf, das Verhalten diesen Bedingungen anzupassen. Er wollte gerade einen Kaffee aufsetzen, da flogen ihm schon die Scherben seiner Herdplatte entgegen: Am Donnerstagmorgen ist in Neumarkt eine Induktionsplatte mit großer Wucht zersprungen. Der einheimische Mann erlitt Schnittwunden im Gesicht. Er wird im Bozner Krankenhaus behandelt. In Südtirol hat es in der Nacht auf den heutigen Donnerstag geschneit. Auch die Landeshauptstadt war am Morgen „angezuckert“. Auf den Straßen kam es in der Nacht zu gefährlichem Blitzeis und Eisregen. Es war ein chaotischer Auftakt beim Biathlon-Weltcup in der Südtirol Arena. Neues Rennformat, überraschende Außenseiter, Wind, Nebel und wechselnde Bedingungen – nur eines blieb wie (fast) immer: Das Siegergesicht.