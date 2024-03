1. Sinner-Serie gerissen: Alcaraz bleibt die Nummer 2

Verstehen sich sehr gut: Carlos Alcaraz und Jannik Sinner - Foto: © APA/afp / FREDERIC J. BROWN

„Das Glück wohnt im Kopf“, sagt Christine Wunsch – und sie hat einen guten Tipp, wie wir es von dort ins Leben locken.

Der Bergrettungsdienst Mals stand mit 10 Mann im Einsatz. - Foto: © BRD

Experten des Militärs bargen das Kriegsrelikt. - Foto: © Feuerwehr Brixen

Irgendwann musste es geschehen: Jannik Sinner hat am Samstag beim Masters-1000-Turnier von Indian Wells sein erstes Match in der laufenden Saison verloren. Gegen seinen guten Freund Carlos Alcaraz, der dank des Sieges die Nummer 2 der Welt bleibt, reichte ein fulminanter Start nicht.Das Glück sei ein „Vogerl“, heißte es in einem Wiener Volkslied: flatterhaft, flüchtig, mal hier, mal da – und bei einigen überhaupt nie. Stimmt nicht! sagt die Buchautorin und Kommunikationstrainerin Christine Wunsch aus Steinegg. Denn jede und jeder kann dieses wunderbare Gefühl anlocken und mehr Glücksmomente erleben. Wie wir das lernen können, warum das Glück im Kopf wohnt und was Pechvögel tun sollten, erklärt Christine Wunsch in der Podcast-Plauderei.Im Vinschgau ist es am Sonntagvormittag zu einem Bergunfall gekommen: An der Schwarzwand stürzten 3 Personen ab und wurden dabei leicht bis schwer verletzt. Hier geht es zum Artikel. Der 17. März 1989 war ein historischer Tag für Südtirol. Vor 35 Jahren wurde Luis Durnwalder vom Landtag erstmals zum Landeshauptmann gewählt. Aus diesem Anlass hat sich STOL-Reporter Ivo Zorzi mit dem Alt-Landeshauptmann zum ausführlichen Interview getroffen.Auf Höhe der Baustelle Villscheider ist im Eisack eine Fliegerbombe gefunden worden. Experten des Militärs bargen das Kriegsrelikt am gestrigen Samstag.