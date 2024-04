1. So kommen die Südtiroler mit ihren Arbeitskollegen aus

Wie steht es um den sozialen Umgang am Arbeitsplatz in den Südtiroler Unternehmen und Organisationen? Helfen Chefs und Mitarbeitende in den Betrieben einander? In welchem Ausmaß kommt es bei der Arbeit zu Diskriminierungen, Benachteiligungen und Mobbing? Diesen Fragen ging eine Studie des Arbeitsförderungsinstituts AFI nach. Die Ergebnisse. Das Landesinstitut für Statistik ASTAT analysierte die Entlohnungen der unselbstständig Beschäftigten in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst, wobei vor allem der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern ermittelt wird. Der Gender Pay Gap lag im Jahr 2022 bei 17,2 Prozent: Damit ist der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen. Die Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe: Kult-Moderator Amadeus (61) sagt „Ciao“ zu „Mamma“ Rai. In Flains bei Sterzing ist am Nachmittag ein Brand in einer Holzhütte ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf eine Garage über. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wo wird Politik wirklich gemacht: Im Gasthaus, beim Karten oder doch im Landtag? Was bedeutet Macht für ihn? Wer war oder ist seiner Meinung nach der beste Landeshauptmann Südtirols? Und was musste er für seine politische Karriere opfern? Ein Gespräch von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg mit Luis Durnwalder über Macht, seine politischen Nachfolger, über die abgehörten Telefongespräche und darüber, was er für die Politik opfern musste.