1. Monika Spitaler: „Ich konnte keinen Knopf mehr zu machen“

Monika Spitaler: „Ich hatte keine Kraft mehr in den Händen, ich konnte keinen Knopf mehr zu machen.“

2.Meran: Mutter (96) und Sohn (66) erleiden schwere Kohlenmonoxidvergiftung

Auch für die Retter ein Einsatz mit großem Risiko: Die Kohlenmonoxid-Konzentration in der Wohnung der Familie war sehr hoch. - Foto: © privat

3. Roboter statt Sense: Südtiroler Start-up will Bergbauernarbeit sicherer machen

Das Start-up RoboAlpin will Bergbauernarbeit sicherer und effizienter machen. - Foto: © RoboAlpin

4. Comeback-Hammer: Jetzt spricht Marcel Hirscher

Marcel Hirscher bezog zu seinem Comeback Stelllung. - Foto: © APA/afp / JOE KLAMAR

5. Erste Hilfe: Pilotprojekt an Südtirols Grundschulen angelaufen

Die Sanitäter besuchen die Kinder an den Schulen, so kann das Erlernte vertieft und in die Praxis umgesetzt werden. - Foto: © wk

Monika Spitaler war jahrelang im Gastgewerbe tätig, nun, da sie im Ruhestand ist, spielten beide Handgelenke nicht mehr mit. Ein Austausch beider Daumensattelgelenke im Krankenhaus Schlanders brachte ihr wieder die Kraft zurück. Mit letzter Kraft ist es dem Sohn einer 95-Jährigen am Mittwochmittag gelungen, den Notruf abzusetzen: In der Wohnung der Familie in Obermais war unbemerkt eine gefährliche Menge an Kohlenmonoxid ausgetreten. Beide erlitten eine schwere Vergiftung. Auch für die Einsatzkräfte war der Einsatz risikoreich.Südtirols Almen sind wunderschön und einzigartig, doch deren Bewirtschaftung ist auch mühsam und zum Teil gefährlich. Nicht selten kommt es während der Heuarbeiten zu Unfällen. Doch ein Südtiroler Start-up will nun die Bergbauernarbeit revolutionieren. Das Team von RoboAlpin stellt sich und seine innovative Idee vor. Ski-alpin-Superstar Marcel Hirscher plant ein Wettkampf-Comeback. Das bestätigten der ÖSV und Vertreter seiner Skifirma Van Deer-Red Bull Sports am Mittwoch in einem Online-Pressegespräch, ehe der Salzburger später selbst Stellung bezog. Niemand ist zu klein, um Erste Hilfe zu leisten. Diese Erfahrung machen derzeit die Kinder an rund 20 Südtiroler Grundschulen, die an einem Pilotprojekt des Weißen Kreuzes und der deutschen Bildungsdirektion teilnehmen. Während die theoretischen Inhalte mittels eines Bücherpakets behandelt werden, übernehmen die Sanitäter des Weißen Kreuzes die praktischen Einheiten in der Klasse.