„Ich musste um mein Leben kämpfen“, sagt Alessandro Cicolini (38), der am Wochenende sozusagen aus dem Nichts von einem Bären angegriffen worden war. Der Mann war mit seinem Hund im Wald spazieren gegangen, als der Bär in von hinten anfiel. Die Bozner Staatsanwältin Sara Rielli hat am heutigen Dienstag für Mustafa Zeeshan eine lebenslange Haftstrafe und 9 Monate Isolation gefordert. Der 40-jährige Zeeshan ist angeklagt, seine hochschwangere 28-jährige Frau Fatima in der Nacht zum 30. Jänner 2020 in der gemeinsam bewohnten Wohnung umgebracht zu haben, nachdem er sie verprügelt und dann erstickt haben soll. Mehr dazu lesen Sie hier. Beim Zusammenprall zweier Flugzeuge der italienischen Luftwaffe sind die beiden Piloten ums Leben gekommen. Die Leichtflugzeuge seien während eines Trainingseinsatzes über der mittelitalienischen Stadt Guidonia Montecelio in der Nähe von Rom kollidiert, wie die Luftwaffe am Dienstag mitteilte. Die Absturzursache war zunächst unklar. Die Obdachlosigkeit von Frauen hat in Südtirol deutlich zugenommen. Besonders betroffen sind alleinstehende Mütter mit minderjährigen Kindern. Viele wohnungs- und obdachlose Frauen in Südtirol sind Ausländerinnen, aber es trifft auch immer wieder junge Südtirolerinnen. Die Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer fordert mehr frauenspezifische Einrichtungen.2 Stiere sind am Montagabend vom Schlachthof in der Brixner Industriezone entflohen. Sie sind zuerst auf die Straße und dann auf die Zuggleise gerannt. Der Zugverkehr musste deshalb für kurze Zeit unterbrochen werden.