1. Bei Jugendgewalt nicht wegschauen, sondern eingreifen

„Was Kinder anderen Kindern anzutun imstande sind, hat der Mord an der 12-jährigen Luise im deutschen Freudenberg gezeigt.“ - Foto: © shutterstock

2. Lang ersehnte Niederschläge bleiben aus: Viel Regen nur im Nordosten Südtirols

Wann kommt er endlich, der lang ersehnte Regen? - Foto: © Shutterstock

3. Wüste Szenen in Bozen: Schlägerei im Bahnhofspark

Rohe Gewalt in der Bozner Altstadt: Ein Mann soll gestern am Freitag den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Supermarkts in der Weintraubengasse angegriffen und daraufhin das Seitenfenster eines Polizeiautos eingeschlagen haben (im Bild).

4. Nach Arbeitsunfall: Große Trauer um Engelbert Dietl

Engelbert Dietl erlag seinen schweren Verletzungen. - Foto: © shutterstock

5. Ahrntal: Frau wird 180 Meter von Lawine mitgerissen und setzt selbst Notruf ab

„Es geht nicht ohne hinzuschauen, dort hartnäckig zu sein, wo es unangenehm ist, kreativ zu sein in der Ahndung und Aufarbeitung, aber auch in der Hilfe für junge Täter und junge Opfer.“ Den Kommentar von STOL-Redakteurin Katrin Niedermair lesen Sie hier. In Südtirol wird die Trockenheit zunehmend zum Problem. Umso mehr freute man sich über die erste Kaltfront mir Regenschauern, die in der Nacht auf Samstag durch Südtirol zog. Diese brachte aber nicht ergiebige Niederschläge für ganz Südtirol mit sich. Genau dort, wo Regenfälle besonders wichtig wären – also vom Vinschgau bis ins Unterland – regnete es kaum, beziehungsweise gar nicht. Der ersehnte landesweite Niederschlag bleibt wohl auch in der kommenden Woche aus. Wüste Szenen spielten sich am Freitagnachmittag wieder einmal im Herzen Bozens ab: Zuerst kam es vor dem Zugbahnhof zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, wenig später soll der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der einen Diebstahl in einem Supermarkt vereiteln wollte, vom mutmaßlichen Dieb angegriffen worden sein. Mehr dazu lesen Sie hier. Nach dem tödlichen Arbeitsunfall am Freitagnachmittag ist die Trauer im oberen Vinschgau und darüber hinaus groß: Der 75-jährige Engelbert Dietl aus Lichtenberg in Prad am Stilfserjoch wurde von einem Kleinbagger erdrückt und verlor dabei sein Leben. Wie es zu dem tragischen Unglück kam lesen Sie hier. Großes Glück hatte am Samstag eine Frau aus Vintl bei einem Lawinenabgang im Ahrntal. Sie war alleine unterwegs, als sie von einer Lawine etwa 180 Meter mitgerissen und dann teilweise verschüttet wurde. Die Frau konnte selbst den Notruf absetzen und wurde leicht verletzt.