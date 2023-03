1. A22 zwischen Bozen-Nord und Bozen-Süd ab 1. April gratis

Pilotprojekt: Vom 1. April bis 31. Dezember wird versuchsweise eine Kostenbefreiung für die Nutzer der A22 zwischen Bozen Süd und Bozen Nord umgesetzt, die mit einem elektronischen Mautgerät ausgestattet sind und sich für das Projekt registriert haben. - Foto: © DLife

2. Frostberegnung „alternativlos“: Starker Wind problematisch

Durch die Frostberegnung werden die Knospen vor der Kälte geschützt. - Foto: © Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau

3. 18-Jähriger auf Beutezug in Bozen Süd: Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Montag waren die Beamten der Bozner Quästur in Bozen im Einsatz. - Foto: © Quästur Bozen

4. Entlastungsbonus wird verlängert

Familien erhalten einen einmaligen Bonus. - Foto: © shutterstock

5. EU beschließt endgültig Verbrenner-Aus ab 2035

Was hinten rauskommt, ist nicht egal. - Foto: © APA/dpa / Christoph Schmidt

Gesprochen wird seit Jahren davon, doch verwirklicht ist sie noch immer nicht: die Umfahrung der Stadt Bozen. Am Wochenende startet eine Übergangslösung. Autofahrer können vom 1. April bis zum 31. Dezember 2023 die A22 im Abschnitt zwischen Bozen-Süd und Bozen-Nord zu bestimmten Uhrzeiten kostenlos nutzen. In Südtirol haben die Obstbauern in der Nacht auf Dienstag frostberegnet, um die Blüten vor der Kälte zu schützen. „Der starke Wind war dabei problematisch“, sagt Manuel Santer, Obmann des Südtiroler Beratungsrings für Obst- und Weinbau. Auch in der kommenden Nacht muss wieder beregnet werden – die Bedingungen sind da aber besser. Einbrüche in Lagerhäuser in der Bozner Galileistraße haben in der Nacht auf Montag die Polizei auf den Plan gerufen: Sie konnte einen 18-Jährigen auf frischer Tat anhalten – die gestohlene Kaffeemaschine hatte er noch unter dem Arm. Die Landesregierung hat einer Verlängerung der Einreichfrist bis Ende Mai zugestimmt. Bisher haben über 28.500 Bürgerinnen und Bürger darum angesucht. In der EU dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Die EU-Staaten beschlossen am Dienstag endgültig ein weitgehendes Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor, nachdem die Entscheidung von Deutschland wochenlang blockiert worden war.