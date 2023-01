1. „Entnahme, schnell, unbürokratisch und mit Vernunft“ – Ja zu Begehrensantrag

Der Südtiroler Landtag soll die italienische Regierung und das italienische Parlament auffordern, Grundlagen zu schaffen, um den Abschuss der problematischen Großraubwildtiere schnell und unbürokratisch im Bedarfsfall zu ermöglichen. So lautet der Begehrensantrag, der vom Landtag am Donnerstag genehmigt worden ist. Nur eine Woche nach der Beisetzung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. ist in Italien ein Buch von dessen Privatsekretär Georg Gänswein erscheinen. In „Nient'altro che la Verità“ (Nichts als die Wahrheit) berichtet der Kurienerzbischof über sein Leben an der Seite Benedikts. In Südtirol wird eine internationale Klasse eingeführt. Die Grünen im Landtag nehmen das zum Anlass für einen neuen Vorstoß ihres Vorschlags der gemischtsprachigen Schule: „Barrikaden“ seien „abzureißen“. Die Süd-Tiroler Freiheit kontert: Anstatt die deutsche Schule – eine der wichtigsten Säulen der Autonomie – anzugreifen, solle die Qualität der Lehre gefördert werden. Offenbar mehrere Monate lang hatte der Leichnam eines abgestürzten Wanderers schon am Monte Vignola bei der Burg von Avio gelegen: Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde er gefunden. Ein Todesopfer hat ein Lawinenunglück im Bellunesischen gefordert: Die 34-jährige Skilehrerin Giulia Ramelli war gestern Nachmittag auf den 5 Torri, im Gebiet zwischen Ra Gusela und Nuvolau, oberhalb von Cortina d'Ampezzo, von einer Lawine mitgerissen worden. In der Nacht auf Donnerstag ist sie ihren schweren Verletzungen erlegen.