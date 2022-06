Tagesrückblick: 2 tödliche Unfälle in Südtirol – Suche nach Michael Hafner in Montiggl geht weiter – Die schönsten Herz-Jesu-Fotos

Heute im STOL-Tagesrückblick: Der 42-jährige Florian Lamp stirbt bei tragischem Unfall in Gsies – Tödlicher Unfall in Montan: Der 85-jährige Karl Codalonga stirbt nach Zusammenprall mit Auto – Suche nach dem 19-jährigen Andrianer Michael Hafner im Montiggler See bislang erfolglos – Die schönsten Herz-Jesu-Bilder der STOL-Leser. Außerdem die Video- und Sporthöhepunkte und das Beste aus s+.