Tagesrückblick: Trauer im Michael Hafner – Corona-Regeln – Elternschüler rasseln durch Prüfung – Fliegerbombe entdeckt

Heute im STOL-Tagesrückblick: Die Trauer um Michael Hafner ist groß: „Uns fehlen einfach die Worte“ – Fliegerbombe in Bozen entdeckt – Masken und Smart Working: Diese Regeln gelten ab heute – Bildungsflop: Daheim unterrichtete Schüler rasseln durch die Prüfungen – Inflation in Italien so hoch wie seit 1986 nicht mehr – Vorerst kein Bettenstopp für Urlaub auf Bauernhof, für Gastgewerbe schon. Außerdem die Video- und Sporthöhepunkte und das Beste aus s+.