Tagesrückblick: Benzinpreis-Vergleich – Waldbrand in Bozen – Corona-Zahlen steigen deutlich – Heidi Klum in Südtirol

Heute im STOL-Tagesrückblick: So viel bezahlt man fürs Tanken in Südtirol und in den Nachbarregionen – Waldbrand in Bozen; Brandstiftung nicht ausgeschlossen – Ab morgen: Über 60-Jährige können sich für die Booster-Impfung anmelden – Erneut Kritik am Tourismus-Konzept des Landes – Corona-Zahlen so hoch wie seit Februar nicht mehr – Papst sprich von „Drittem Weltkrieg auf Raten“. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+.