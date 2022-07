Tagesrückblick: Hitzige Tage im politischen Rom, heiße Wochen in Südtirol

Heute im STOL-Tagesrückblick: Ausgetrocknete Bäche in Südtirol, neue Sorgen an der Marmolata – und trotz der Trockenheit und der Hitze Tigermückenalarm in Südtirol. Derweil blickt in Südtirol und Rom alles gespannt auf Mittwoch, wenn Ministerpräsident Mario Draghi im Parlament über die Regierungskrise berichten wird. Außerdem viele weitere wichtige Meldungen des Tages, die Sport- und Videohöhepunkte sowie das Beste von s+.