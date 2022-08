Tagesrückblick: Hund beißt 3-Jährigem ins Gesicht – Nächste Hitzewelle – Schwerer Traktorunfall – Gefährdetes Krankenhaus Sterzing?

Heute im STOL-Tagesrückblick: Die nächste Hitzewelle ist im Anflug – So schlecht läuft der Sommerschlussverkauf – Ein Hund hat einem 3-jährigen Bub in Bozen ins Gesicht gebissen und schwer verletzt – Schwerer Traktorunfall im Eisacktal – Muss das Sterzinger Krankenhaus schließen? – Noch keine Schweinepest-Fälle in Südtirol – Jugendring fordert „verhältnismäßige“ Corona-Regeln in den Schulen. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste von s+.