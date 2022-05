Teplitzer Hütte – Nachhaltigkeit auf über 2500 Metern Teplitzer Hütte – Nachhaltigkeit auf über 2500 Metern

Dass Nachhaltigkeit mehr ist als ein Modewort und sogar auf einer Baustelle auf über 2500 Metern verwirklicht werden kann, will Peter Trenkwalder bei der Sanierung der Teplitzer Hütte in Ridnaun zeigen. Und das nicht nur, indem er so viele Rohstoffe und Produkte wie möglich aus der Region bezieht.