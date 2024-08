Terlan: Carabinieri schnappen Ladendiebe

Foto: © CC

Die Carabinieri von Terlan wurden am gestrigen Donnerstagmorgen während ihres täglichen Streifendienstes ein verdächtiges Fahrzeug mit einem osteuropäischen Kennzeichen aufmerksam, als dieses das wiederholt im Dorfzentrum umherfuhr.Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Ermittler fest, dass sich im Pkw 3 Personen aus Osteuropa aufhielten, von denen 2 vorbestraft waren. Im Kofferraum entdeckten die Carabinieri , versteckt unter einer Decke, Lebensmittel und andere Waren. Auf die gezielte Nachfrage der Beamten konnten die Personen keinen Kaufnachweis für die Waren vorlegen.Genauere Untersuchungen brachten ans Licht, dass die 3 Personen die Waren im Eurospin in Terlan gestohlen hatten. Das Personal des Supermarktes hatte das verdächtige Verhalten der 3 Personen bereits am Vortag bemerkt, der Diebstahl von Ware im Wert von 380 Euro war allerdings nicht aufgefallen .Die Carabinieri beschlagnahmten das Diebesgut und konnten es unbeschadet an den Supermarkt zurückgeben. Die 3 Ladendiebe wurde auf freiem Fuß angezeigt.