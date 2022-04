Terlan: Bozner bei Sturz mit Fahrrad mittelschwer verletzt

Ein Radfahrer aus Bozen, Jahrgang 1965, stürzte am Samstag gegen 10.15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Nähe des Kreisverkehrs Maultasch in Terlan. Bei dem Sturz zog sich der Bozner mittelschwere Verletzungen zu.Die Rettungssanitäter des Weißen Kreuz Etschtal eilten zur Unfallstelle und übernahmen die Erstversorgung. Daraufhin wurde der verletzte Radfahrer in das Krankenhaus von Bozen gebracht.