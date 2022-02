Nicht alle sind gern gesehen: Tierische Neuankömmlinge in Südtirol

In Südtirol lässt es sich gut leben – das gilt für Mensch und Tier. Und so verwundert es nicht, dass in den vergangenen Jahrzehnten auch zahlreiche Tiere „zugewandert“ sind. Zuletzt machte die Nachricht von 2 Stachelschwein-Nachweisen Schlagzeilen. + von Isabelle Hansen