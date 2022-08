Tierischer Eindringling: Marder verirrt sich in Wohnung

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Gossensass staunten nicht schlecht, als sie am gestrigen Montagabend zu einer besonderen Tierrettung alarmiert wurden. Diesmal mussten die Einsatzkräfte nämlich nicht wie gewohnt eine Katze von einem Baum retten, sondern einen aufgewühlten Marder aus einer Wohnung befreien.Der Marder war über ein offenes Fenster in eine Wohnung eingedrungen und hatte sich darin verirrt. Da es den überraschten Bewohnern nicht gelungen ist, den tierischen Eindringling selbstständig aus dem Gebäude zu befreien, sollten es die Gossensasser Feuerwehrmänner richten.Den Einsatzkräften gelang es, das verschreckte Tier aufzuspüren, zu bergen und anschließend wieder in die Freiheit zu entlassen. Im Einsatz standen auch die Carabinieri.