Tierrettung in Saltaus: Abgestürzte Kuh wohlbehalten in Stall zurückgebracht

Mehrere Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehrmänner und der Bergrettung. - Foto: © FFW Saltaus

Die Kuh ist zurück in ihrem Stall. - Foto: © FFW Saltaus

In unwegsamem Gelände war eine Kuh abgestürzt. In einem 4-stündigen Einsatz konnten die 15 zur Hilfe gerufenen Feuerwehrmänner das Tier sichern und so einen weiteren Zwischenfall verhindern.Am Freitagmorgen wurde die Kuh schließlich mit dem Hubschrauber geborgen und wohlbehalten in den Stall ihres Besitzers zurückgebracht.Im Einsatz stand weiters der Bergrettungsdienst von St. Martin.