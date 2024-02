Tiers: Gebäude abgebrannt

Foto: © FFW Tiers

Es war kurz nach halb 4 Uhr in der Nacht, als Alarm geschlagen wurde: Brand Wohngebäude.Als die Feuerwehren zur Einsatzstelle kamen, stand das leerstehende Gebäude bereits in Vollbrand.Der rasche Einsatz der Feuerwehrleute verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers, glücklicherweise wurde niemand verletzt.Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen, die Löschwasserversorgung wurde aus mehreren Tanklöschfahrzeugen und Hydranten sichergestellt.Im Einsatz standen die Feuerwehren Tiers, Völser Aicha, Seis, Steinegg, das Weißes Kreuz, sowie die Bergrettung.