Tierschützer protestieren in Trient: „Wir verteidigen das Leben“

Foto: © ANSA / Marianna Malpaga

„Wir haben uns zur Teilnahme entschlossen, weil die Sache nicht so ist, wie sie dargestellt wird. Sie haben diese Bären für den Tourismus und zu Imagezwecken hergebracht. Dann wurde das Projekt von der Provinz übernommen und zerstört“, sagt Franco, der zusammen mit 2 weiteren Personen für die Protestaktion aus Salurn angereist ist.Bereits am Freitag hat er an der von der Tierschutzorganisation „Oipa“ organisierten Sitzblockade vor dem Gebäude der Provinz Trient teilgenommen, wie er der Ansa verrät.„Wir haben 400.000 Hektar Wald. Wir könnten ein Gebiet von 100 Hektar finden – nicht einen Käfig wie in Casteller – wo wir die Bären unterbringen könnten. Wir müssen dann außerdem aufklären, was passiert ist. Vielleicht hat die Bärin JJ4 die Jungen verteidigt“, erklärt der Protestteilnehmer.Aus der Nähe – 5 Kilometer vom Casteller entfernt – kommen Maximilian und Sonia, die bereits an den Protestveranstaltungen für M49 im Jahr 2020 teilgenommen haben. „Wir sind hier, wie all die anderen Male, um das Leben zu verteidigen. Wir sind gegen die Tötung und gegen die Haltung der Bären in Gefangenschaft. Es gibt andere Maßnahmen, die schon vor 20 Jahren hätten ergriffen werden müssen: So hätten etwa Wildtierkorridore eingerichtet werden müssen, die von der Regierung Fugatti nie akzeptiert wurden. Wenn man die Bären verstreut, würden sie sich nicht alle in einem Gebiet aufhalten und weniger aggressiv sein“, kommentieren sie.Am Tierpflegezentrum Casteller sind inzwischen 2 Einheiten der Polizei und der Finanzpolizei im Einsatz.