Tipps für Beruf und Studium an der FOS „Marie Curie“ in Meran

Am Vormittag informierte Arbeitsrechtsexpertin Bruni Pircher Pixner die Schüler über ihre Rechte und Pflichten als zukünftige Arbeitnehmer. Im anschließenden Bewerbungstraining, geführt und geleitet von Lukas Rechenmacher und Florian Erschbamer, konnten einige Teilnehmer ihre bisher erworbenen Kompetenzen unter Beweis stellen.Das Highlight der ganztätigen Veranstaltung war die hausinterne Infomesse für die Absolventen am Nachmittag. An zahlreichen Messeständen informierten Universitäten, Fachhochschulen und Institutionen über ihre umfassenden Bildungsangebote. Zudem gaben ehemalige Schüler und eingeladene Gäste Einblick in ihre Berufsbilder.Weitere Veranstaltungen sind geplant, im Januar wird der zuständige Berufsberater alle 7 Abschlussklassen besuchen und individuell auf Fragen eingehen. Die Angebote werden von Seiten der Schüler sehr geschätzt und dankbar angenommen.