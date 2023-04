Tipworld 2023: Gute Stimmung und positive Bilanz

Rund 200 Besucher trauten sich, Baumstämme durch die Gegend zu werfen und Äxte gezielt auf Holzbalken zu schleudern - Foto: © Marco Parisi

Zahlreiche Verbände, Ehrengäste und Schüler mit dabei

Auch die heurige Tipworld war mit über 18.000 Besuchern an 4 Messetagen wieder gut besucht und wusste mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm und der unnachahmlichen Mischung aus Fachausstellung und Publikumsevent wieder voll zu überzeugen, heißt es in einer Aussendung der Messe Bozen.Tipworld sei zu einem nicht mehr wegzudenkenden Treffpunkt für die lokale Wirtschaft und darüber hinaus geworden. Wesentlich dazu beigetragen habe das 17. Unternehmerforum Bruneck, das heuer bereits zum fünften Mal im Rahmen der Tipworld stattfand. Die Wirtschaftsveranstaltung der Stadtentwicklung Bruneck thematisierte dieses Jahr die Entwicklung vom Arbeitsgeber- zum Arbeitsnehmermarkt und konnte dafür rund 200 Unternehmerinnen und Unternehmer begeistern.Publikumsmagnet am Wochenende waren sicherlich die ersten Tipworld Highland Games: Rund 200 Besucher trauten sich, Baumstämme durch die Gegend zu werfen und Äxte gezielt auf Holzbalken zu schleudern – die jeweils 3 Besten pro Geschlecht und Tag wurden dafür mit einem schönen Gutschein bei Tipworld-Ausstellern belohnt. Ruhiger, aber nicht minder konzentriert ging es beim Rätsellösen in den Escape Rooms und bei der Vorausscheidung zum Südtiroler Wattkönig zu, genauso wie beim Familienprogramm mit den Bäuerinnen und dem Jugenddienst Bruneck.„Im Windschatten einer erfolgreichen Wintersaison war die gute Laune unter Ausstellern, Besuchern und Partnern dieses Jahr besonders deutlich spürbar. Die Tipworld hat mit der diesjährigen Ausgabe ihre Bedeutung für die Pustertaler Wirtschaft unterstrichen, was vor allem auf den lobenswerten Einsatz der Pusterer Wirtschaftsverbände, Institutionen und Vereine zurück zu führen ist“, so der Direktor der Messe Bozen, Thomas Mur.Mit dabei wie bereits Tradition war der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister lvh mit 20 Mitgliedsbetrieben vor allem aus dem Puster- und Gadertal in einem eigenen Zelt, die ihre Teilnahme wieder zur Knüpfung geschäftlicher Kontakte in einem familiären Ambiente nutzten. Beim Bistro des Hoteliers- und Gastwirteverbandes HGV und der Gastwirtejugend konnten die Alumni der Landeshotelfachschule Bruneck in einen ersten Kontakt mit ihren zukünftigen Gästen treten.Mit Passion ans Werk gingen wie immer die vielen Mitglieder und Gäste des Südtiroler Köcheverbands SKV. Kulinarischer Ehrengast bei der Messe-Eröffnung am SKV-Stand war der österreichische Dreisternekoch Johannes Nuding, „Zett“-Miss Südtirol 2023 Isabel Dialer und die Mannschaft des HC Pustertal Wölfe inklusive Maskottchen Rufus.Auch die 200 Aussteller zeigten sich mit der 43. Auflage der Tipworld sehr zufrieden.