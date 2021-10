Tiroler Verdienstmedaille an Enzo Dellantonio verliehen

Landeshauptmann Arno Kompatscher überreichte die Tiroler Verdienstmedaille an den Präsidenten von independent L. im Beisein seiner Frau Tiziana Aguiari, der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Mitarbeitern des landesweiten Beratungs- und Kompetenzzentrums.„Enzo Dellantonio hat sich jahrzehntelang für die Eingliederung und Integration von benachteiligten Personen eingesetzt. Für dieses Beispiel von gelebter Solidarität, welches in der Sozialgenossenschaft independent L. täglich gelebt wird, bedanke ich mich bei ihm im Namen des Landes Südtirol und überreiche ihm die Verdienstmedaille“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher.Im Leben des Verdienstmedaillenträgers gab es sehr viele Höhen und Tiefen: Nach seinem hervorragenden Abschluss des Studiums der modernen Fremdsprachen und Literatur in Bologna nahm er am Stammrollenwettbewerb für das Lehramt an Mittel- und Oberschulen teil und war schließlich stellvertretender Schulleiter. Er sollte ein vielversprechender Direktor und Deutschlehrer an einer Bozner Mittelschule werden.Nur wenige Jahre später dann aber sein schlimmer Unfall: Tetraplegie, eine 9-monatige Rehabilitation in Bad Häring, die Rückkehr nach Meran und schließlich die Rückkehr in den Beruf, nicht mehr als Lehrer, sondern als Bibliothekar, mit einem dunklen Arbeitsplatz im Erdgeschoss, mit Neonlicht und ohne Aufzug. Im April 1997 reichte er in der Schule schließlich die Kündigung ein und im selben Jahr im November gründete er die Sozialgenossenschaft independent L.„Am Anfang waren es Martin Telser (Paraplegiker) und ich mit meiner damaligen Lebensgefährtin und jetzigen Ehefrau Tiziana – Kraftquelle meines „Neuanfangs“ – sowie zwei Sozialberater, ein Programmierer und ein Sekretär/Buchhalter. Ziel war es, ein landesweiter Bezugspunkt für Menschen zu werden, die aufgrund von Beeinträchtigungen ihr Leben völlig umstellen mussten. Als Beratungsstelle wollten wir auch Schulungsangebote zur Arbeitseingliederung von Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen anbieten und die Integration für und von allen Menschen fördern.“, erzählte Dellantonio.Den Fokus seiner Arbeit legte er von Anfang an auf die zentrale Rolle des Menschen und der Technologien sowie auf Arbeitseingliederungskurse, auf das Internet, auf europäische Projekte, auf Publikationen und auf die Zusammenarbeit mit Universitäten und nationalen und internationalen Forschungsinstituten. In den Jahren hat er viele institutionelle Partnerschaften aufgebaut und Freundschaften gepflegt. Dank seiner Initiative hat independent L. auf europäischer Ebene mehrere Best Practice Projekte durchgeführt, kontinuierliche Innovation vorangetrieben und viele Initiativen, Veranstaltungen, Konventionen und Projekte durchgeführt, um Vorschriften zu und die Art und Weise zu ändern, wie Behinderung wahrgenommen und gesehen wird.Die Tiroler Verdienstmedaille ist rund und bronzevergoldet. Auf der Vorderseite trägt sie den Tiroler Adler und auf der Rückseite die Inschrift „Für Verdienste um das Land Tirol“, umrandet von einem Lorbeerkranz.independent L. ONLUS gratuliert ihrem Präsidenten zur Tiroler Verdienstmedaille und bedanken sich für seinen jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz im Dienst für das Gemeinwohl und insbesondere für Menschen mit körperlichen Behinderungen.

stol