Tisens: Einbrecher schlagen zum zweiten Mal im selben Haus zu

Alarmanlage außer Betrieb gesetzt, Haus verwüstet

Kurz nach 19 Uhr entdeckte Erna Thoma am Dienstagabend den Raubzug in ihrer Wohnung: „Ich habe die Haustür aufgesperrt und sofort gesehen, dass die Innentüren offen waren, die normalerweise aber geschlossen sind“, sagt sie. Mit roher Gewalt seien die Diebe, es dürften mindestens 2 gewesen sein, über das kleine, straßenseitig liegende Küchenfenster in die Wohnung eingedrungen. „Sie sind richtig brutal vorgegangen.“Und sie ergänzt: „Die Wohnung war voller Dreck, die Diebe haben alle Kästen und Schubladen geöffnet, alles durchwühlt und auch Schmuck gestohlen. Die Alarmanlage haben sie einfach außer Betrieb gesetzt.“Im Haus Baumgartner heimgesucht und verwüstet wurden von den bislang unbekannten Langfingern auch die Wohnung im ersten Stock und die Zimmer im Dachgeschoss, wo bereits Ende April eingebrochen worden war. „Dort war aber nicht mehr viel zu holen“, sagt Erna Thoma.Weil es am Dienstagabend mehrere Einbrüche in der Gemeinde Tisens gab, 3 sind bekannt, musste Thoma etwa eineinhalb Stunden auf die Carabinieri warten. Die Ermittlungen der Beamten laufen auf Hochtouren. Die Einbrüche in Tisens könnten unbestätigten Angaben zufolge unter anderem auch mit jenen in den Gemeinden Lana, Gargazon, Nals und Terlan zusammenhängen.„Es ist ärgerlich, dass es wieder vermehrt Einbrüche in unserer Gemeinde gibt“, sagt Bürgermeister Christoph Matscher. „Ich bitte alle darum, aufmerksam zu sein und jede Auffälligkeit den Carabinieri zu melden. Ich habe sie auch gebeten, verstärkt Kontrollen durchzuführen. 2023 möchten wir eine Videoüberwachung verwirklichen.“Auch das Eisacktal leidet unter einer Einbruchswelle (STOL hat berichtet).