Seit 2020 untergetaucht

In der vergangenen Nacht haben die Carabinieri von Innichen den vorbestraften Mann stellen können, nachdem er aus dem Ausland nach Südtirol zurückgekehrt war: In Innichen fiel den Beamten sein Fahrzeug auf, das gerade die Grenze passiert hatte.Sie zogen das Fahrzeug in Toblach aus dem Verkehr. Widerstandslos zeigte der Mann seine Ausweispapiere vor. Nach der Identifizierung wurde er ins Bozner Gefängnis gebracht.Die Tat soll auf das Jahr 2013 zurück gehen, jedoch war der aus Kosovo stammende Mann seit 2020 nicht mehr auffindbar gewesen. Er habe sich seither wahrscheinlich bei Familienangehörigen im Ausland aufgehalten, um dem Haftbefehl zu entgehen, heißt es. Der Mann ist wegen versuchter Tötung seines Sohnes und Körperverletzung innerhalb der Familie vorbestraft.