Toblach hält den Niederschlags-Rekord

Von Mitternacht bis 12 Uhr Mittags am Sonntag sind in Toblach 50,4 Millimeter Niederschlag gefallen. Dahinter folgen die Wetterstationen in den Gemeinden St. Martin in Thurn (46,7) , Terenten (45,8), sowie Franzensfeste Grasstein und Prettau (45,2).





Am wenigsten Niederschläge gemessen wurden laut den Echtzeit-Daten an der Wetterstation Marienberg mit 12,3 Millimetern.Bei den Wetterstationen am Berg führt Schnals Teufelsegg mit einer Schneehöhe von 278 Zentimetern die Liste an, vor Prags Rossalm (175) und Ulten Rossbänke (171). An insgesamt 9 Messstationen liegen über 150 Zentimeter Schnee. Einzig an den Stationen Graun Schöneben (70) und Melag Pratznerberg (90) liegen weniger als 100 Zentimeter Schnee.

stol