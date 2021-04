Toblach: Mann aus verrauchter Wohnung gerettet

Aufmerksame Nachbarn haben einen älteren Herrn in Toblach am Dienstagabend vor Schlimmerem bewahrt: Der Mann hatte in seiner Wohnung in der Maximilianstraße wohl einen Topf auf dem Herd vergessen. Dieser fing Feuer. Der Rauch war bis in die Wohnung der Nachbarn im oberen Stock zu riechen.