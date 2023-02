Autopsie-Ergebnis liegt vor: „Verletzungen nicht von zufälligem Sturz“

„Verletzungen auf Einsatz stumpfer Gegenstände wie Schläge und Tritte zurückzuführen“

„Weiterhin Unschuldsvermutung für den Verdächtigen“

„Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass sich nach der Obduktion durch den vom Amt beauftragten Pathologen, die Beweislage gegen den Beschuldigten erhärtet hat. Der Pathologe hat festgestellt, dass die Leiche von Sigrid Gruber mehrfache Verletzungen an Kopf, Hals, Brustkorb, oberen und unteren Gliedmaßen, einschließlich mehrfacher Brüche mehrerer Rippen, sowohl im vorderen Bereich (Brustkorb) als auch im hinteren Bereich (Rücken) aufwies.“„Es wurde festgestellt, dass die Verletzungen sowohl hinsichtlich ihres Ausmaßes als auch ihrer Verteilung am Körper mit einem zufälligen Sturz völlig unvereinbar sind, und auf den Einsatz stumpfer Gegenstände wie Schläge und Tritte zurückzuführen sind.“„Die Verletzungen, in Zusammenhang mit der Unterkühlung, die dadurch verursacht wurde, dass das Opfer nach dem Angriff über einen längeren Zeitraum der Kälte ausgesetzt war, haben eine Atemkrise verursacht, die zum Tode führte.“„Da keine Fluchtgefahr bestand, die eine Festnahme durch die Gerichtspolizei oder die Staatsanwaltschaft rechtfertigen würde, ist aufgrund der Grundlage dieser Elemente, zusätzlich zu den anderen bereits verfügbaren und kürzlich erworbenen Indizien, ein sofortiger Antrag auf eine vorsorgliche Maßnahme gestellt worden.“„Die Maßnahme ist heute verfügt und sofort vollstreckt worden. Es gilt immer die Unschuldsvermutung für den Verdächtigen, da diese Maßnahme im Rahmen der Voruntersuchung und nicht nach einem Gerichtsurteil getroffen wurde.“