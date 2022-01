Todesfalle Poolpumpe – Gefahr für Kinder auch in Südtirols Schwimmbädern?

Es ist der Albtraum schlechthin: Immer wieder hört man von Fällen – auch in Italien – , in denen Kinder von Poolpumpen angesaugt werden und ertrinken oder nur knapp dem Tod entkommen. Kann so etwas auch in Südtirol passieren? s+ hat mit Poolexperten Robert Gasparini von der Firma Gasparini Wellness Technology aus Sterzing über versteckte Gefahren im Pool gesprochen. + von Andrea Enderle