„Töten wir zunächst diese Bären. Das Trentino hat dann noch weitere 70“

Die Suche nach den Problembären läuft

„Tiere lernen von ihren Eltern“

Ob es am Ende aber tatsächlich zu den Abschüssen kommen wird, bleibt abzuwarten. Initiativen zur Rettung der Trentiner Problembären laufen. Die Verantwortlichen des „Zoosafari“ von Fasano (Provinz Brindisi, Apulien) erklären sich laut Medienberichten bereit, JJ4 aufzunehmen. Die Bärin solle nicht getötet werden. Gegen den Abschuss von JJ4 spricht sich auch der ehemalige Umweltminister Sergio Costa aus.Der WWF fordert hingegen den Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia auf, einige Bären in seiner Region aufzunehmen – der WWF würde ihn dabei unterstützen. Fugatti bleibt aber dabei: Die Problembären im Trentino werden abgeschossen. All jenen Tierschützern, die jetzt vorschlagen, JJ4 doch am Leben zu lassen und sie irgendwo anders hinzubringen, weil sie einen Ort für die Bärin wüssten, erteilt er eine Absage:„Töten wir doch zunächst diese 3 oder 4 Bären. Das Trentino hat dann noch 70 weitere Bären, die ausgesiedelt werden. Wir haben ein Überangebot“, meint Fugatti. Er sei offen für Vorschläge, wohin diese Raubtiere dann gebracht werden können. Auch Problembär M49, der im Gehege von Casteller untergebracht sei und für den es kein Abschussdekret gebe, stehe zur Auswahl. Das teile er jenen Vertretern von Umweltschutz- und Tierschutzvereinen mit, „die bequem in den Fernsehstudios in den Städten sitzen und dabei nichts von den Problemen der Berggebiete verstehen“, kritisiert Fugatti.Indes versuchen mehrere spezialisierte Trupps des Trentiner Forstkorps – insgesamt 20 bis 40 Beamte – sich an die Fersen der 17 Jahre alten Bärin JJ4 zu heften. Ein weiterer Trupp – bestehend aus 5 Beamten – macht sich hingegen auf die Suche nach MJ5. Dieser wurde gestern zum Abschuss freigegeben. Bärin JJ4 ist eine Schwester von JJ1, besser bekannt als Bär Bruno, der ebenfalls aus dem Trentino stammt und 2006 für Schlagzeilen sorgte. Bruno hatte keine Scheu vor Menschen und näherte sich immer wieder menschlichen Behausungen – schließlich wurde er in Bayern zur Strecke gebracht.Auch das Muttertier – Bärin Jurka – war bereits eine Problembärin gewesen: Sie hatte im Trentino (Sulzberg und Nonsberg) so viele Schafe und Hühner gerissen, dass sie dann in ein Gehege gebracht werden musste.Problemtiere bringen ihre Verhaltensmuster und Verhaltensschemata den Nachkommen bei, erklärt der Direktor des Jagdverbandes, Benedikt Terzer. „Diese Tiere lernen von ihren Eltern.“ Auch bei Wölfen sei dies festzustellen: In Deutschland haben bei den Wölfen die Jungtiere von ihren Eltern gelernt, gezielt Herdenschutzzäune zu überwinden, berichtet Terzer.