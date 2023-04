Toskana: Frau von Wolf gebissen

„Kürzlich habe ich eine Frau aus Porcari kennengelernt, die gestern auf einen Wolf gestoßen war“, schreibt der Bürgermeister.„Die 50-Jährige hat mir versichert, dass es sich nicht um einen Tschechoslowakischen Wolfshund handelt, sondern um einen Wolf. Sie war gerade dabei, mit dem Hund Gassi zu gehen, als ein Wolf die beiden attackierte“, so der Bürgermeister.Beim Versuch, ihren Hund zu verteidigen, wurde sie vom Wolf gebissen und an Hand und Unterarm verletzt.Die Frau hat angegeben, dass der Wolf alleine unterwegs war, sie habe in der Gegend aber schon Rudel von 3 bis 4 Wölfen gesehen.