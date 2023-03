Tourismus Kollegium Südtirol wählt neue Führungsspitze

Das Tourismus Kollegium Südtirol hat sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen den Tourismusorganisationen des Landes zu stärken und die Interessen derselben gemeinsam mit dem Landesverband der Tourismusorganisationen (LTS) zu vertreten und zu unterstützen.Das Kollegium wird mit den verschiedenen Partnern und Interessensverbänden konstruktiv zusammenarbeiten, um innovative Ansätze zur Lösung von aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Tourismus in Südtirol zu finden, so der Verband in einer Aussendung.