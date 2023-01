Trauer im Trentino: Toter Wanderer nach Monaten gefunden

Die Burg Avio - Foto: © A. Sparer

Vermisstenanzeigen könnten Spur liefern

Der Alarm ging am Nachmittag ein: Als die Retter eintrafen, bot sich ihnen ein erschütterndes Bild. Der leblose Körper einer Person (wahrscheinlich eines Mannes) lag am Fuße des Corno della Paura (auf dem Monte Vignola mit Blick auf die Burg Avio).Alarm geschlagen hatte eine Wandererin: An einer ausgesetzten Stelle war ihr ein dunkler Fleck am Fuße der Wand aufgefallen.Der Zustand des Leichnams ist schlecht: auch die Kleidung soll in Folge von Umwelteinflüssen stark beeinträchtigt sein, wie die Trentiner Tageszeitung „L'Adige“ berichtet.Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen Mann handeln, der seit mehreren Monaten vermisst wird.Bisher ist es nicht gelungen, die Identität des Toten zu klären. Das Gebiet ist bei Bergsteigern und Mountainbikern aus dem In- und Ausland sehr beliebt. Es wurden zwar weder Rad noch Rucksack gefunden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass diese noch weiter abgestürzt sein könnten und deshalb bisher nicht entdeckt werden konnten.Am heutigen Donnerstag sollen weitere Untersuchungen am Leichnam vorgenommen werden.