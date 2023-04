Trauer in Leifers: Familienvater schweren Folgen seines Skiunfalls erlegen

Die schwarze Piste am Zanggen gilt als eine der steilsten im gesamten Skigebiet Obereggen/Pampeago. - Foto: © superskibook

Alle Versuche des medizinischen und pflegerischen Personals des Trentiner Krankenhauses Santa Chiara, in das er nach dem Unfall gebracht worden war, waren vergeblich. Das berichten „Alto Adige“ und „L'Adige“ übereinstimmend. Seine Kopfverletzungen waren zu gravierend.Ereignet hat sich der Unfall am Sonntag, 12. März, gegen 9.30 Uhr auf der schwarzen Piste „Variante Muro Pala Santa“ am Zanggen. (STOL hat berichtet.) Während seiner Abfahrt ins Tal stürzte der Leiferer laut Angaben der Pistenrettung ohne Fremdeinwirkung und prallte dabei so heftig mit dem Kopf auf die harte Piste auf, dass er sofort das Bewusstsein verlor. Nach der Erstversorgung durch die Pistenretter und Carabinieri wurde der Mann noch vor Ort intubiert und anschließend ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient geflogen.Zandanotti war ein erfahrener Skifahrer und Mitglied des Leiferer Skiclubs. Er hinterlässt seine Frau und die gemeinsamen Kinder.