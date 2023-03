Trauer um Andrea Parduzzi – Sohn muss Unfall mitansehen

Andrea Parduzzi war am Sonntag im Trentino mit einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs, als gegen 14 Uhr das Unglück passierte. Der 59-Jährige war mit seinem Motorrad gegen einen Pkw geprallt. Parduzzi wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert, schlug hart auf dem Asphalt auf und blieb leblos liegen. Der 59-Jähige ist noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen erlegen.Der Unfall ist vor den Augen des Sohnes des 59-Jährigen passiert, der auf einem anderen Motorrad mit seinem Vater unterwegs war.Andrea Parduzzi war in Bozen nicht nur als Architekt bekannt, sondern auch als Mitglied des Roten Kreuzes.Um den 59-Jährigen trauern seine Frau, sein Sohn und seine Tochter.