Trauer um Hans Happacher

Eine Vielzahl von Helfern war am Helm im Einsatz, aber Hans Happachers Leben konnte nicht gerettet werden. - Foto: © Carabinieri

Der bekannte Sextner Hotelier, Chef des renommierten Camping Caravan Parks in Sexten, Mitglied des HGV-Ortsausschusses Sextens und sehr aktives Mitglied in den Arbeitsgruppen Mountainbike und Skitouren des Tourismusvereins Sextens, wurde am Mittwoch bei einer Skitour in seinem Heimatdorf von einer Lawine verschüttet und verlor dabei sein Leben (STOL hat berichtet) Mit großer Bestürzung hat Sextens Bürgermeister Thomas Summerer die Nachricht vom Tode Hans Happachers aufgenommen. „Der heurige Jänner ist ein trauriger Monat in Sexten. Mit Hans Happacher verlieren wir seit Jahresbeginn bereits den sechsten Menschen aus unserer Gemeinde“, sagt er.„Der Hans war in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Mensch – als Unternehmer wie auch in seiner Freizeit. Er war ein Mann der Tat. Er hat die Ärmel aufgekrempelt, die Arbeiten, so wie sie anfielen, angepackt. Er hat den Caravan Park zu einem Vorzeigebetrieb gemacht, war viele Jahre auch Mitglied des Gemeinderates und verstand es immer wieder, mit seiner Begeisterung und seinem Optimismus auch andere anzustecken“, so der Bürgermeister.Im Namen der Gemeinde spricht Summerer Happachers Familie und ganz besonders auch dessen Mutter Anna sein tiefes Mitgefühl aus.