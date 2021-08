Trauer um Priester Anton Markart

Anton Markart wurde am 10. Jänner 1926 in Feldthurns geboren und am 29. Juni 1951 in Trient zum Priester geweiht. Zwischen 1951 und 1959 wirkte er als Kooperator in Latzfons, Villnöß, Tramin und Montan. Im Jahr 1959 wurde Markart Pfarrer in Proveis, wo er 7 Jahre lang wirkte. In der Folge war er bis 1968 Pfarrer in Latsch, dann bis 1983 Pfarrer in Albeins und bis 1995 Kurat und Pfarrer in Tils.Im Jahr 1995 wurde Markart von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden. Er verbrachte seinen Lebensabend in Montan und war weiterhin in Pinzon als Benefiziat tätig. Die Beerdigung findet am Freitag, 6. August 2021, um 16.30 Uhr in Pinzon statt.

