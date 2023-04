Trauer um S. B.: Auf Baustelle von Eisenbindern erschlagen

Arbeiter eines Subunternehmens aus der Provinz Verona

Familie des Verunglückten lebt in Indien

Bürgermeister: „Tragisch, was passiert ist“

Um 13.34 sind Notarzt, Rettungspfleger, ein Team der Sektion Brixen des Weißen Kreuzes sowie Feuerwehr Vahrn und Carabinieri alarmiert worden. Laut Meldung war bei einem Arbeitsunfall eine Person bei der Baustelle für der Umfahrung von Vahrn eingeklemmt worden. Die Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle. STOL hat berichtet. An der Baustelle zeigte sich, was vorgefallen war. Laut ersten Erhebungen hatte auf dem Dach des Tunnels Vahrn, auf Höhe der Kaserne, ein Baukran Baueisenteile für Armierungen von Stahlbeton durch die Luft transportiert. Aus bisher ungeklärter Ursache fielen Eisenteile zu Boden und trafen den S. B.Kollegen auf der Baustelle bemerkten den Unfall, befreiten den 42-Jährigen unter den Eisenteilen, kümmerten sich um ihn und schlugen Alarm. Notarzt und Rettungspfleger setzten alles daran, um das Leben des Bauarbeiters zu retten. Für den in Montichiari (Provinz Brescia) wohnhaften Asiaten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.Die Notfallseelsorge kümmerte sich um die Kollegen des Toten, die für ein Subunternehmen aus Colognola ai Colli in der Provinz Verona arbeiten und für das Flechten der Armierung zuständig sind.Die Carabinieri von Natz-Schabs nahmen die Ermittlungen auf, um den genauen Unfallhergang und die Ursache zu ermitteln. Arbeitsinspektorat und Staatsanwaltschaft wurden informiert. Der Leichnam des Inders wurde dem Brixner Bestatter Villscheider übergeben. Eine Autopsie wird nicht durchgeführt, zumal der Unfallhergang klar ist.Die Familie des Verunglückten lebt in Indien. Sie wurde von einem Neffen des Opfers über das Unglück informiert; er lebt in Italien und befand sich am Abend auf der Reise nach Brixen.Die Südtiroler Gewerkschaftskammer (UIL/SGK) fordert die Einsetzung des Landeskoordinierungsausschusses für Sicherheit.Die Umfahrung Vahrn beginnt am Fernheizwerk und verläuft parallel zur Brennerautobahn A22, um nördlich von Vahrn wieder an die Brennerstaatsstraße anzubinden. Die Ausschreibung der Arbeiten hatte die Bietergemeinschaft Goller Bögl, Wipptaler Bau und Gasser Markus GmbH gewonnen.Mit großem Bedauern nahm Bürgermeister Andreas Schatzer die Nachricht vom tödlichen Unfall auf der Baustelle auf. „Auf einer so großen Baustellen wie dieser gelten die höchsten Sicherheitsstandards. Um so tragischer ist es, wenn dennoch etwas passiert“, sagte er.Sein Mitgefühl galt der Familie des tödliche Verunglückten. „Es ist sehr tragisch, wenn ausländische Arbeiter zu uns kommen, weil sie hier eine bessere Verdienstmöglichkeit haben, und dann nicht mehr nach Hause zu ihren Familien zurückkehren“, sagte Schatzer.