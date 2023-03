Trauer um Waldarbeiter Adrian Foro Gau: Die Ermittlungen sind schwierig

Dank Ortskenntnis: Retter schnell am Unfallort

Die Carabinieri ermitteln

Der junge Mann war mit 2 Landsleuten im Auftrag einer österreichischen Firma bei der Holzarbeit in den vom Sturm Vaia, von Schneedruck und dem Borkenkäfer geschädigten Wäldern tätig. STOL hat berichtet. Der junge Mann war alleine mit der Bedienung der Seilwinde beschäftigt, als sich das Unglück ereignete. Seine beiden Arbeitskollegen sollen das Unglück nicht gesehen haben. Jedenfalls wurde der junge Mann von einem Baumstamm getroffen, der ihm den Brustkorb zerdrückte.Als die beiden Arbeitskollegen gegen 14.30 Uhr das Unglück bemerkten, riefen sie sofort die Notrufzentrale 112 an. Da sie aber nur des Rumänischen mächtig sind, war es nicht einfach für die Mitarbeiter der Notrufzentrale und für die Bergretter, den genauen Ort des Unfalls und die Art des Unfalls festzustellen.„Aber wir kennen die Wälder gut und wissen, wo Waldarbeiten im Gange sind“, sagte gestern der Leiter des Bergrettungsdienstes Aiüt Alpininisc' Alta Badia, Fabian Oberbacher, „so dass wir innerhalb weniger Minuten dort waren.“Da sich die Stelle in äußerst unwegsamem Gelände befindet, in dem auch große Steinschlaggefahr herrscht, war die Bergung nicht leicht. Die Besatzung des Notarzthubschraubers Aiut Alpin Dolomites seilte Notarzt und Bergretter zur Unfallstelle ab. Sie versuchten den jungen Mann zu reanimieren, aber ohne Erfolg.Sein Leichnam wurde dann wieder mit der Seilwinde an Bord des Hubschraubers gehievt und nach Abtei gebracht. Auch die beiden Arbeitskollegen wurden dorthin geflogen, wo sie in der Feuerwehrhalle versorgt wurden; die Feuerwehr wie auch die Notfallseelsorge war zu ihrer Betreuung im Einsatz. Der Leichnam des jungen Rumänen wurde in die Leichenhalle in Abtei gebracht.Mit den Ermittlungen des Unfallhergangs sind die Carabinieri von Abtei befasst. Sie gestalteten sich schwierig, zumal die beiden Kollegen des Verunglückten nur Rumänisch verstehen.