Trauriger Rekord: 126.888 Neuinfizierte in Italien

Italien erreichte damit erneut einen Rekordwert nach den rund 98.000 registrierten neuen Corona-Fällen vom Vortag. Laut Gesundheitsstaatssekretär Pierpaolo Sileri sind mehr als 60 Prozent der Fälle auf die Omikron-Variante zurückzuführen.In den zurückliegenden 24 Stunden starben 156 Menschen mit dem Virus.In den vergangenen Tagen stieg zudem die Zahl der durchgeführten Corona-Tests stetig an: 1,15 Millionen wurden in den vergangenen 24 Stunden gezählt, was ebenfalls Rekord bedeutet. 11 Prozent der Getesteten waren positiv. Vor den Teststationen bildeten sich auch am Donnerstag lange Schlangen. In einigen Städten wurden die Tests-Kits knapp.Derzeit gelten 779.463 Personen als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 104.598 Personen mehr als am Mittwoch.Aktuell werden 810.866 Patienten in den Krankenhäusern behandelt, das sind 288 Patienten mehr als noch am Vortag.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich 1226 Coronavirus-Infizierte, 41 mehr als am Mittwoch.

