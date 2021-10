Trentino: Frau (49) stirbt bei Crash mit Lkw

Zu dem Unfall kam es gegen 15 Uhr auf der Straße zwischen dem Interporto und Mezzolombardo, der SP 235. Wie das Online-Portal „Trentino“ berichtet, sei die Frau aus Molveno, die am Steuer eines Pkws saß, frontal mit einem Lkw zusammen gestoßen.Der Crash war fatal, der der Frau nicht den Hauch einer Chance ließ. Sie starb noch am Unfallort.Der Fahrer des Lkw hingegen wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus von Trient gebracht.Im Einsatz standen neben den medizinischen Rettungskräften auch die Freiwilligen Feuerwehren von Zambana und Lavis und die Berufsfeuerwehr von Trient. Die Straße blieb für die Dauer der Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt.Die Ortspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

stol