Trentino: Kugel und Drohungen gegen Landeshauptmann Fugatti

Bärenmanagement als Auslöser

Ein Umschlag mit einer Patrone und einer in Druckbuchstaben geschriebenen Drohbotschaft wurde heute Morgen dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti in seinem Büro zugestellt: „Du wirst enden wie der M90-Bär, wir wissen, wo wir dich finden, und selbst wenn du dich versteckst, werden wir dich überall finden. Sei vorsichtig, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird“, stand in dem Drohbrief geschrieben.Die Digos ermittelt. Die in dem Brief enthaltene Botschaft ist mit „Animal right militya“ unterzeichnet und bezieht sich eindeutig auf das Bärenmanagement im Trentino . Es ist nicht das erste Mal, dass Fugatti Drohungen erhält. Im Mai letzten Jahres hatte ein Angestellter des Postverteilzentrums von Gardolo in Trient-Nord einen Umschlag mit einer Kugel gefunden. Fugatti steht seit 2021 aufgrund von Drohungen unter Polizeischutz.