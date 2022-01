Trentino: Wölfe verschlingen Hirtenhund – „Jetzt fürchten wir um unsere Kinder“

Unweit vom heimischen Hof hat Hirte Dante Secchi die Überreste seines Hundes Vispo gefunden. Er fiel einem Rudel Wölfe zum Opfer, die nicht viel von dem Hirtenhund übrig gelassen haben.„Vispo ist seit 15 Jahren ein Teil unserer Familie und hat mir als Hirtenhund stets treue Dienste geleistet. Nun genoss er seinen Ruhestand auf unserem Hof. Dieser liegt umgeben von Wiesen, auf denen Vispo zusammen mit meinen Kinder herumtollte, spielte und das Leben genoss. Nun ist er tot“, so Secchi gegenüber „l'Adige.“Vor 2 Tagen habe sich Secchi noch von seinem Hund verabschiedet, als er am Morgen zu seinen Tieren auf die Weide fuhr. Am Abend berichtete ihm dann seine Frau, dass der Hund verschwunden sei.Zunächst dachte Secchi, Vispo habe vielleicht irgendwo im Freien die Nacht verbracht. Umso größer war der Schock, als ihm am nächsten Tag ein Nachbar die Bilder mit den Überresten seines Hundes, die nach dem Wolfsangriff noch übrig geblieben waren, zeigte.„Wo genau Vispo angegriffen wurde, können wir nicht sagen: Vielleicht auf dem Platz vor dem Hof oder in unserem Garten, der nur 20 Meter von unserem Haus entfernt liegt. Auf jeden Fall geschah es in unmittelbarer Nähe des Dorfes. Sicher ist auch, dass die Wölfe 2 Mal zugeschlagen haben, wie wir auf einem Video gesehen haben: Einmal um Vispo zu töten und ein weiteres Mal, um ihn aufzufressen. Übrig geblieben ist nur sein Kopf und die Wirbelsäule, wie man auf dem Foto sieht“, erklärt Secchi.Die Forstbehörde habe bereits im Vorfeld bestätigt, dass es in dem Gebiet Wölfe gebe und man nicht genau wisse, wie viele es seien.„Vispo war ständig mit unseren Kindern im Freien unterwegs. Nach diesem Vorfall können wir sie nicht mehr alleine auf den Wiesen spielen lassen. Wir machen uns Sorgen. Aber nun müssen wir zunächst über unseren Verlust hinwegkommen. Wir werden Vispo nie vergessen“, so Secchi abschließend gegenüber „l'Adige.“

stol