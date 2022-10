Treviso: Sohn ersticht Mutter

Ehemalige Chefin des Hotel „Belvedere“ in Auronzo di Cadore

Die Mutter wies beim Eintreffen der Einsatzkräfte mehrere Schnittwunden am Hals und im Gesicht auf.Das Opfer hatte zusammen mit seinem Ehemann Bruno Zandegiacomo jahrelang das Hotel „Belvedere“ in Auronzo di Cadore (Provinz Belluno) geführt. Es hat aber schon vor mehr als 15 Jahren seine Tore für immer geschlossen. Bruno Zandegiacomo hatte neben seiner Gastwirtstätigkeit auch eine Tabaktrafik betrieben. Er ist vor ein paar Monaten im Alter von 92 Jahren gestorben.Zandegiacomo, der bei seiner Mutter lebte, alarmierte am Montagvormittag die Carabinieri und erklärte ihnen, seine betagte Mutter ermordet zu haben.Als die Sicherheitskräfte das Unglückshaus erreichten, stürzte sich Ippolito halbnackt auf die 4 Carabinieri. Er wurde vom medizinischen Personal festgehalten und mit Medikamenten ruhiggestellt. Nunmehr wird er im Krankenhaus bewacht. Ippolito Zandegiacomo soll unter Problemen psychischer Natur zu leiden haben, sickerte durch.In seinem Elternhaus wurden neben der toten Mutter auf dem Bett auch eine getötete Katze und die mutmaßliche Tatwaffe entdeckt, ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge.