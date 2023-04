Trockenheit: Regen bringt kurzzeitige Entspannung

Gardasee: Niedrigster Wasserstand seit 70 Jahren

Die Trockenheit bleibt in Hinblick auf den kommenden Sommer aber trotzdem problematisch.In den vergangenen Stunden hat es in ganz Südtirol im Durchschnitt 10 bis 30 Millimeter geregnet oder geschneit.Wie so oft fiel im Westen Südtirols am wenigsten Niederschlag. In Jenesien hat es hingegen am meisten geregnet. Rund 34 Millimeter Niederschlag wurden dort gemessen, sagt der Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Der Niederschlag bringt kurzzeitig Entspannung. Entwarnung bleibt aber noch in weiter Ferne.Auch in anderen Regionen Italiens macht man sich wegen der anhaltenden Dürre sorgen. Der Wasserstand des Gardasees zum Beispiel war seit dem Jahr 1953 nicht mehr so niedrig wie jetzt. Der niedrige Wasserstand beunruhigt viele Landwirte und Touristiker der Umgebung. Der größte See Italiens hat normalerweise einen stabilen Wasserpegel, der sich nur wenig verändert.