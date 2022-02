Trotz leichter Entspannung: Italien und Europa bleiben tiefrot

Nach der jüngsten Aktualisierung des Stockholmer Zentrums am Donnerstag ist die Situation also unverändert gegenüber der letzten Woche.Die Zahl der Neuinfektionen in Italien ist zwar immer noch auf einem hohen Niveau, aber die Lage beginnt sich langsam zu entspannen: So wurden in den vergangenen 7 Tagen 27,9 Prozent weniger Neuinfektionen gezählt als in der Vorwoche, wie die unabhängige Stiftung Gimbe in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Bericht mitteilt.Der Rückgang sei zum einen auf die geringere Verbreitung des Virus zurückzuführen – aber auch auf die gesunkene Zahl von Tests: Ihre Zahl ist im gleichen Zeitraum um 15,5 Prozent zurückgegangen.In der Veröffentlichung von „Gimbe“ heißt es dazu: „Die Daten rechtfertigen vorsichtigen Optimismus, aber keine überstürzten Schritte.“ Mehr zum Gimbe-Bericht gibt es hier.

