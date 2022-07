Trotz schwerer Krankheit: Mann wandert von Lampedusa ins Ahrntal Trotz schwerer Krankheit: Mann wandert von Lampedusa ins Ahrntal

2720 Kilometer hatte Gianluca Mantovani in den Beinen, als er am 10. Juli in Kasern ankam. Zu Fuß hatte der 48jährige aus Prato (Toskana) in 100 Tagen die Strecke von Lampedusa bis ins Ahrntal bewältigt, d. h. von der südlichsten bis in die nördlichste Gemeinde Italiens. + von Ruth Passler